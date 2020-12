Europastaatsminister Roth rechnet bei einem Scheitern der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über einen Handelspakt mit schwerwiegenden Konsequenzen.

Das künftige Verhältnis beruhe auf Vertrauen, sagte Roth vor einer Videokonferenz mit EU-Amtskollegen. Gerade dieses Vertrauen stehe nun in den Verhandlungen auf dem Spiel. Die Gespräche über den Brexit-Handelspakt waren zuletzt nicht vorangekommen. Hauptstreitpunkte sind Wettbewerbsregeln und Fischereirechte.



Der britische Premierminister Johnson will bei einem persönlichen Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen versuchen, Kompromisse auszuloten. Vor seiner Abreise nach Brüssel sagte Johnson, trotz der schwierigen Situation sei er optimistisch.



Kommt keine Einigung zustande, drohen Zölle und andere Handelshürden, wenn die Brexit-Übergangsfrist am 31. Dezember ausläuft.

