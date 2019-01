Der Deutsche Bundestag hat ein Gesetz zur Regelung des Übergangszeitraums nach dem britischen EU-Austritt beschlossen.

Der Entwurf der Bundesregierung wurde von allen Fraktionen außer jener der AfD gebilligt. Mit dem Gesetz soll Rechtsklarheit für Bürger und Unternehmer während der Übergangsphase geschaffen werden. So sollen etwa Anträge auf Einbürgerung von Briten in Deutschland und umgekehrt in diesem Zeitraum weiter möglich sein. Das Gesetz tritt allerdings nur in Kraft, wenn es zu einem geregelten Brexit kommt.

AfD kritisiert EU-Verhandlungsführung

Bundesaußenminister Maas sagte in einer Debatte vor der Abstimmung, die Regierung verstärke die Vorbereitungen für den Fall eines ungeregelten EU-Austritts der Briten. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sei nach der Ablehnung des Brexit-Vertrags im Parlament in London deutlich gestiegen. Der AfD-Abgeordnete Hebner kritisierte die Verhandlungsführung der EU. Ziel sei es gewesen, andere Staaten vor einem Schritt wie dem der Briten abzuschrecken. Der FDP-Abgeordnete Lambsdorff nannte den Entwurf der Bundesregierung für das Brexit-Übergangsgesetz obsolet.

EU-Kommission will Beratungen intensivieren

Wegen der Gefahr eines ungeordneten Brexit will die Europäische Kommission die Beratungen mit den EU-Mitgliedsstaaten intensivieren. Ein Kommissionssprecher sagte in Brüssel, man werde Experten in die EU-Hauptstädte schicken. Dort sollten sie mit den Regierungen besprechen, wie es weitergehe. Man nehme die Möglichkeit eines britischen EU-Austritts ohne Abkommen sehr ernst und wolle nichts dem Zufall überlassen. Die Kommission hatte bereits im Dezember eine Reihe von Notfallmaßnahmen beschlossen.

Britische Premierministerin May spricht mit Opposition

In London führte Premierministerin May nach dem überstandenen Misstrauensvotum erste Gespräche mit Oppositionspolitikern über das weitere Vorgehen. Am Montag will die Premierministerin ihren Plan B vorlegen. Wie heute in London mitgeteilt wurde, soll das britische Parlament dann am 29. Januar über die neuen Vorschläge abstimmen.