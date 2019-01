Das britische Parlament hat Premierministerin May und ihrer Regierung das Vertrauen ausgesprochen. Das Unterhaus stimmte am Abend mehrheitlich gegen den Antrag der oppositionellen Labour-Partei.

Das Votum ging mit 325 zu 306 Stimmen zu Gunsten von May aus. Trotz ihrer Niederlage gestern bei der Abstimmung über das Brexit-Abkommen bleibt May damit im Amt. Die von einer überparteilichen Gruppe von Parlamentariern geforderten Neuwahlen und eine erneute Volksabstimmung über den Brexit sind damit vorerst abgewendet.



May erklärte nach der heutigen Entscheidung, sie freue sich über das ihr ausgesprochene Vertrauen. Sie kündigte an, sie werde umgehend Gespräche mit Vertretern aller Parteien führen. Es sei wichtig, einen Weg zu finden, der die Unterstützung des gesamten Parlaments habe. Weitere Schritte wolle sie am Montag bekanntgeben.



Einem Bericht der britischen Zeitung "The Times" zufolge ist die Europäische Union bereit, den Ausstieg Großbritanniens aus der EU bis 2020 zu verschieben. EU-Diplomaten bereiteten entsprechende Pläne vor, meldet die Zeitung unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen.

Rufe nach neuem Referendum

Aus den Reihen der Labour-Partei kamen zuletzt Forderungen nach einem zweiten Referendum. 71 Labour-Abgeordnete riefen ihren Vorsitzenden Corbyn auf, eine erneute Volksabstimmung zu unterstützen. Sie stellten sich damit hinter eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten.



Politiker anderer EU-Länder riefen die britische Regierung auf, so schnell wie möglich für Klarheit zu sorgen. Da May den Misstrauensantrag überstanden hat, muss sie dem Parlament nun binnen drei Sitzungstagen darlegen, wie es weitergehen soll.

Jeder sechste Akademiker vom EU-Festland

Das Thema treibt auch die Wissenschaft um: Nach Auskunft der Mathematikerin und Oxford-Professorin Ulrike Tillmann ist immerhin jeder sechste Akademiker im Vereinigten Königreich vom EU-Festland: "Das sind viele, viele Leute, die dann auf einmal nicht wissen, was jetzt weiter passiert", sagte sie in der Sendung "Forschung aktuell" im Dlf.



