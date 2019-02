Großbritannien und die Europäische Union haben ein weiteres Treffen ihrer jeweiligen Brexit-Unterhändler vereinbart.

Wie die EU-Kommission nach einem Besuch von Premierministerin May in Brüssel mitteilte, wird EU-Verhandlungsführer Barnier am Montag mit Brexit-Minister Barclay in Straßburg zusammenkommen. Nach den Worten von EU-Kommissionspräsident Juncker wird es bei dem Gespräch allerdings nicht um Änderungen am Austrittsabkommen gehen, sondern ausschließlich um eine begleitende politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen.



Juncker und May vereinbarten darüber hinaus, sich vor Ende Februar ein weiteres Mal zu treffen. May verlangt Nachverhandlungen zum Brexit-Vertrag, was die EU-Spitze heute aber erneut ablehnte. Sie betonte, sie halte am Austrittsdatum 29. März fest und wolle sich im britischen Abgeordnetenhaus um eine Mehrheit für ein Abkommen mit der EU bemühen. Das Parlament in London hatte den ausgehandelten Vertrag Mitte Januar abgelehnt.