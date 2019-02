Der britische Labour-Vorsitzende Corbyn hat Premierministerin May vorgeworfen, in der Brexit-Frage auf Zeit zu spielen.

Jede Verzögerung, jeder faule Kompromiss vergrößere nur die Unsicherheit für Industrie und Unternehmen, sagte Corbyn vor dem Unterhaus in London. Investitionen würden zurückgehalten, Arbeitsplätze gingen verloren und noch mehr Jobs gerieten in Gefahr. May hatte eine Verschiebung des für den 29. März geplanten Termins ins Spiel gebracht. May sagte in ihrer Rede vor dem Unterhaus, wenn das Parlament das Brexit-Abkommen mit der EU erneut ablehnen sollte und auch nicht wolle, dass es zu einem ungeregelten Austritt komme, könnte über eine kurze Verlängerung der Austrittsfrist abgestimmt werden.