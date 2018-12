Kurz vor der Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus hat sich zum ersten Mal ein führendes Regierungsmitglied offen für Alternativen zu den bisherigen Plänen gezeigt.

Arbeitsministerin Rudd sagte der "Times", sollte das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen im Londoner Parlament durchfallen, könnte das sogenannte Norwegen-Plus-Modell der Plan B sein. Das Modell orientiert sich am Verhältnis Norwegens zur EU. Norwegen ist Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums, aber nicht in der EU. Auch ein zweites Referendum ist nach den Worten Rudds denkbar. Im Vergleich zum Brexit-Abkommen seien das aber alles schlechtere Alternativen.



Zurzeit gilt es als unwahrscheinlich, dass das Parlament für den Austrittsvertrag von Premierministerin May stimmen wird. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Länder haben die Übereinkunft zum Brexit bereits gebilligt.