Die britische Premierministerin May will dem Parlament heute ihren alternativen Brexit-Plan vorlegen. Ihr Ziel ist es, den Austrittsvertrag mit der EU trotz der deutlichen Abstimmungsniederlage doch noch durchs Parlament zu bringen.

Der Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw sagte im Deutschlandfunk, er erhoffe sich nichts von Mays heutigen Statement. Sie habe in den letzten Tagen keine Kompromissbereitschaft gezeigt. Wenn May stur bleibe, werde sich das Parlament die Macht nehmen, betonte er. Dazu gebe es bereits zwei fraktionsübergreifende Pläne im Parlament. Ein Teil der Abgeordneten fordere einen weichen Brexit nach dem Vorbild Norwegen. Er selbst plädiere, wie andere Abgeordnete, für eine erneute Volksabstimmung. Der Brexit, der dem Volk 2016 versprochen wurde, habe nichts mit Mays Plan gemein, meint der Labour-Politiker.



Umstritten ist vor allem die im Brexit-Abkommen festgeschriebene Lösung für die Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland. Bundesaußenminister Maas äußerte sich sekptisch über Berichte, wonach die britische Regierung mit dem EU-Mitglied Irland einen eigenen Vertrag abschließen will, um harte Grenzkontrollen zu vermeiden. Ihm sei schleierhaft, wie das funktionieren sollte, meinte Maas im ZDF.

Maas: Alle wäre lieber, die die Briten blieben in der EU

Er appellierte an die Abgeordneten in London, unverzüglich eine Entscheidung zu treffen. Es reiche nicht zu sagen, was man nicht wolle. Das Parlament müsse sich nun festlegen. Nachverhandlungen mit der EU seien schwierig, betonte der SPD-Politiker. Das vom Unterhaus abgelehnte EU-Abkommen sei schon ein Kompromiss gewesen. Zu einem zweiten Referendum über den Brexit sagte Maas, er halte sich mit Ratschlägen an Großbritannien zurück. Doch wäre es allen natürlich lieber, wenn das Land EU-Mitglied bliebe. "Aber ehrlich gesagt: Ich halte das nicht für die wahrscheinlichste Variante."



Vor dem Hintergrund der unklaren Lage zum Brexit kommen am Vormittag die Außenminister der EU zu ihren Beratungen zusammen. Am Nachmittag will Premierministerin May dem britischen Parlament ihren sogenannten "Plan B" vorlegen. Kritiker befürchten, dass es sich dabei lediglich um den vergangene Woche bereits abgelehnten Vertrag mit der EU handele, plus dem besagten Extra-Vertrag mit Nordirland über den sogenannten Backstop. Der Backstop sieht vor, dass das Vereinigte Königreich in einer Zollunion mit der EU bleibt, wenn keine andere Vereinbarung getroffen wird. Die Brexit-Hardliner lehnen das ab. Sie befürchten, dass Großbritannien damit auf unabsehbare Zeit an die EU gebunden bliebe.