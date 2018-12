Im Streit um den Brexit droht der britischen Premierministerin May eine weitere Vertrauensabstimmung, diesmal im Unterhaus. Der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Corbyn, kündigte im Parlament in London einen entsprechenden Antrag an. Zur Begründung sagte er, May habe Großbritannien durch die Verschiebung der Brexit-Abstimmung in eine Verfassungskrise gestürzt.

Abgesetzt werden kann die Premierministerin durch das Votum nicht, da diese lediglich symbolischen Charakter hätte. In der vergangenen Woche hatte May bereits ein Misstrauensabstimmung in ihrer konservativen Fraktion überstanden.



Die Premierministerin gab heute bekannt, dass das Parlament in der dritten Januarwoche über den Brexit-Vertrag mit der EU entscheiden soll. Ursprünglich war die Abstimmung für den 11. Dezember angesetzt. May verschob sie jedoch, da sich eine Ablehnung abzeichnete. Für einen solchen Fall würde dem Land am 29. März ein ungeregelter EU-Austritt drohen.