Nach einer hitzigen Parlamentsdebatte über den Brexit hat der britische Unterhauspräsident Bercow Zurückhaltung angemahnt.

Die Atmosphäre in der Kammer sei schlimmer, als er sie je in seinen 22 Jahren im Plenum erfahren habe, erkärte Bercow in London. Die Kultur sei toxisch. Bercow rief die Parlamentsmitglieder auf, sich wie Gegner zu behandeln, und nicht wie Feinde. In der Debatte hatten sich Vertreter der Regierung und der Opposition zuvor ungewöhnlich scharf angegangen.



Die Europäische Union wartet nach eigenen Angaben weiter auf brauchbare Brexit-Vertragsvorschläge aus Großbritannien. Zugleich hieß es, in den vergangenen Wochen sei kaum ein Fortschritt erzielt worden.