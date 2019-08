Was bisher beim Brexit geschah

16 Monate haben die Unterhändler Großbritanniens und der Europäischen Kommission verhandelt. Seit dem 14. November 2018 liegt ein Vertragsentwurf vor, der den Austritt Großbritanniens aus der Union regeln soll. Doch ob diese Regelungen jemals in Kraft treten, weiß bisher niemand. Denn der Vertrag wurde bereits mehrfach im britischen Parlament abgelehnt. In der weiteren Folge trat Theresa May zurück und Boris Johnson wurde zum Premierminister ernannt - ein erklärter Brexit-Hardliner.

Welche Brexit-Szenarien es gibt

Deal der May-Regierung: Der Austrittsvertrag sieht vor, dass Großbritannien zunächst weiter faktisch in Zollunion und Binnenmarkt der EU bleibt und alle bestehenden EU-Regelungen weiter gelten. Wie die zukünftigen Beziehungen aussehen sollen, legt der Austrittsvertrag nur in Eckpunkten fest.

Neuer Deal der Johnson-Regierung: Boris Johnson befürwortet zwar offiziell einen Vertrag mit der EU, will den einmal geschlossenen aber dafür wieder aufschnüren. Insbesondere der sogenannte Backstop zur irischen Grenze, ein Sicherheitsnetz für die irische Insel, ist ihm und den Brexit-Hardlinern ein Dorn im Auge. Das Problem: Die EU scheint derzeit nicht bereit, den einmal geschlossenen Vertrag noch einmal komplett neu zu verhandeln.

No Deal/Hard Brexit: Entsprechend ist das inzwischen sehr häufig diskutierte Szenario das eines No Deals oder Hard Brexits. Damit würde Großbritannien die EU ohne Vertrag zum 31. Oktober 2019 verlassen. Dlf-Kommentator Korbinian Frenzel hält Johnsons Absichten hier für "bitterernst". Die traurige Erkenntnis sei, dass Großbritanniens Platz nicht mehr in der EU sein werde, so Frenzel im Dlf. Ob es zu einem No Deal kommen wird, hängt auch davon ab, ob sich das britische Parlament in dem Machtkampf durchsetzt - dieses will mehrheitlich keinen No Deal.

Rückzug des Brexit-Antrags: Eine theoretische Option ist es auch, dass Großbritannien den Brexit-Antrag wieder zurückzieht. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs glaubt, dass dies bis zum Abschluss eines Austrittsabkommens möglich sei; London könne den Brexit-Antrag ohne Zustimmung der übrigen EU-Staaten zurückziehen.

Verlängerung der Verhandlungsfrist: Schon diverse Male wurde die Frist für den Brexit verlängert, um Großbritannien mehr zeitlichen Spielraum zu geben. Auch dies könnte also eine Option sein. Denn weder die EU noch die Regierung in London wünschen sich so ein No-Deal-Szenario.

Was der Brexit für Großbritannien bedeutet

Wirtschaft: Um den wirtschaftlichen Schaden des Brexit zu begrenzen, arbeitet die britische Regierung parallel zu den Austrittsverhandlungen mit der EU auch an Abkommen mit weiteren Staaten. Denn mit dem Brexit verliert das Land alle Vorteile aus Handelsverträgen, die die EU mit anderen Staaten geschlossen hat. Unabhängig von diesen Überlegungen bremsen britische Firmen ihre Investionen, die Konjunktur flaut ab.

Irische Grenze: Besonders betroffen wären die Einwohner Irlands und Nordirlands. Zwischen beiden Gebieten würde in Zukunft die Außengrenze der EU verlaufen. Eine Grenze zwischen unterschiedlichen Wirtschaftsräumen, in denen unterschiedliche Gesetze gelten. Wenn es kein Abkommen gibt, müssten hier wieder Kontrollen eingerichtet werden, um zum Beispiel zu verhindern, dass Waren unerlaubt in die EU importiert werden. Es ist auch die Befürchtung, dass der nordirische Konflikt wieder aufflammen könnte.

Unahängigkeitsbewegungen: Ein großes Problem könnten nach einem No-Deal-Brexit Unabhängigkeitsbewegungen sein. Die Schotten zum Beispiel sind erbost über das No-Deal-Szenario - und drohen offen mit einem neuen Referendum zur eigenen Unabhängigkeit. Dort hatte die Mehrheit gegen einen Brexit gestimmt. Auch in Wales gibt es entsprechende Stimmen.

EU-Verpflichtungen: Immer wieder wird auch über mögliche Verpflichtungen Großbritanniens gegenüber der EU auch nach einem Brexit debattiert. Premier Boris Johnson droht damit, die vereinbarten Ausstiegszahlungen zurückzuhalten. Diese werden auf etwa 45 Milliarden Euro geschätzt. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, ob die EU überhaupt bereit wäre, über ein späteres Handelsabkommen zu verhandeln, wenn das Geld nicht gezahlt würde.

Was der Brexit für die EU und Deutschland bedeutet