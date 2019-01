Die Europäische Union lehnt Nachverhandlungen des mit Großbritannien vereinbarten Austrittsabkommens weiter ab.

Das machten EU-Ratspräsident Tusk, Kommissionspräsident Juncker sowie Chefunterhändler Barnier noch einmal deutlich. Tusk schrieb auf Twitter, die Position der EU sei klar. Zudem betonte er, man wisse immer noch nicht, was die Regierung in London eigentlich wolle. Juncker erklärte im Europäischen Parlament in Brüssel, die Gefahr sei gestiegen, dass Großbritannien ohne Vereinbarung aus der Europäischen Union austrete.



Das britische Parlament hatte am Dienstag mehrheitlich gefordert, den Vertrag mit Brüssel wieder aufzuschnüren und die Garantie für eine offene Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland durch eine alternative Regelung zu ersetzen.



Der irische Regierungschef Varadkar sagte am Abend nach einem Telefonat mit der britischen Premierministerin May, eine Backstop-Regelung in der Irland-Frage sei notwendig. Diese müsse auch Rechtssicherheit haben.