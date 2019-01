In Deutschland haben Politiker die Entscheidung des britischen Parlaments zum Brexit-Abkommen bedauert.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer sagte, man habe ein solches Votum befürchtet. Dass es aber mit einer so klaren Mehrheit erfolgt sei, schaffe noch einmal eine besondere Situation. Die SPD-Vorsitzende Nahles erklärte, die Botschaft an die Briten laute, die Tür nach Europa bleibe offen. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Brantner sagte im Deutschlandfunk, die britische Premierministerin May müsse nun die Option eines harten Brexits endlich vom Tisch nehmen, damit man Zeit bekomme, über andere Optionen nachzudenken. Der EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Weber, forderte die Briten auf, klar zu sagen, was sie wollten. Die designierte FDP-Spitzenkandidatin Beer sagte dagegen, nun seien die Bundesregierung und die Europäische Union in der Pflicht, einen Plan B aufzuzeigen. Linken-Fraktionschef Bartsch verlangte, dass Bundeskanzlerin Merkel eine Regierungserklärung zu der Frage abgibt, wie man Schaden aus dem Brexit-Chaos von Deutschland abwenden wolle.