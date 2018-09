Deutsche Unternehmer stehen den Steuerplänen der britischen Premierministerin May skeptisch gegenüber.

May hatte bei der UNO-Hauptversammlung in New York gestern die niedrigsten Unternehmenssteuern der G20-Staaten versprochen, sobald Großbritannien aus der EU ausgeschieden sei. Damit wolle sie mögliche Nachteile des Brexits für Geschäftsleute ausgleichen.



Einer Studie des ifo-Wirtschaftsinstituts zufolge geht allerdings nur ein kleiner Teil der deutschen Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu Großbritannien davon aus, dass dieser Mechanismus funktionieren wird. Jedes vierte Unternehmen dagegen erwartet, dass die Nachteile des EU-Austritts überwiegen.