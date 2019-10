Deutschland will einer möglichen Verschiebung des Brexit-Termins zustimmen.

An der Bundesrepublik werde dies nicht scheitern, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Zu der Frage, wie lange eine solche Verlängerung ausfallen könnte, wollte er sich nicht äußern. EU-Parlamentspräsident Sassoli befürwortet eine Frist für Austritt Großbritanniens bis Ende Januar 2020. Bis dahin habe London Zeit, seine Position zu klären, sagte er in Straßburg.



Am Nachmittag beraten die Botschafter der EU-Mitgliedsstaaten über eine Brexit-Verschiebung. Nach Angaben des irischen Regierungschefs Varadkar könnte auch ein Treffen der Staats- und Regierungschefs am Freitag oder Montag nötig werden, falls es unter den EU-Staaten keine Einigkeit geben sollte.



Premierminister Johnson hatte eine Verschiebung am Wochenende beantragt. Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass Großbritannien bereits zum 31. Oktober die EU verlässt.



Der Politologe Anthony Glees sagte im Deutschlandfunk, Johnson sitze derzeit tief in der Klemme: "Das Parlament hat die Kontrolle zurückgenommen und gesagt: Gut, wir werden brexiten; wir müssen nur genau hingucken, was für ein Brexit das sein soll, wie hart."