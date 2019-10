Deutschland will einer möglichen Verschiebung des Brexit-Termins zustimmen.

An der Bundesrepublik werde dies nicht scheitern, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Zu der Frage, wie lange eine solche Verlängerung ausfallen könnte, wollte er sich nicht äußern. EU-Parlamentspräsident Sassoli befürwortet eine Frist für den Austritt Großbritanniens bis Ende Januar 2020. Bis dahin habe London Zeit, seine Position zu klären, sagte er in Straßburg.



Premierminister Johnson hatte eine Verschiebung am Wochenende beantragt. Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass Großbritannien bereits zum 31. Oktober die EU verlässt.