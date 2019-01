Im britischen Unterhaus hat entscheidende Abstimmung begonnen. In Kürze wird bereits mit dem Ergebniss gerechnet.

Zuvor hatten sich Premierministerin May und Oppositionsführer Corbyn ein abschließendes Wortgefecht über den umstrittenen Brexit-Vertrag geliefert. May sagte in ihrer Rede, das Abkommen brächte das Land auf Spur für eine bessere Zukunft. Sie warnte vor einem EU-Austritt ohne jeden Vertrag ebenso wie vor einem zweiten Referendum, das nur zur weiteren Spaltung des Landes führen würde. Corbyn nannte das Abkommen dagegen einen "schlechten Deal" und einen "waghalsigen Sprung in die Dunkelheit". Er kündigte an, dass seine Partei mit Nein stimme. Er betonte, Labour halte Neuwahlen für die beste Lösung, sollte der Vertrag abgelehnt werden. Vor May und Corbyn hatten viele Abgeordnete in kurzen und durchweg auch emotionalen Redebeiträgen dargelegt, warum sie für oder gegen den Vertrag sind und was aus ihrer Sicht die Konsequenzen wären.



Das Abkommen war im Unterhaus fraktionsübergreifend auf Kritik gestoßen - also auch bei der Partei der Premierministerin, den konservativen Tories. Die Abgeordneten der nordirischen DUP, die Mays Minderheitsregierung ansonsten stützen, werden voraussichtlich ebenfalls mit Nein stimmen. Daher ist damit zu rechnen, dass die Abgeordneten das Abkommen mehrheitlich ablehnen.



Sollte es dazu kommen, müsste May binnen drei Tagen einen Alternativvorschlag präsentieren. Labour-Chef Corbyn hat auch ein Misstrauensvotum gegen May ins Gespräch gebracht. Rechtlich wäre außerdem möglich, den Brexit in Absprache mit der EU noch etwas hinauszuzögern. Bislang ist der EU-Austritt, ob mit oder ohne Vertrag, für den 29. März geplant.