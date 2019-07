Der Handel zwischen Deutschland und Großbritannien ist seit Jahresbeginn deutlich zurückgegangen.

Nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages exportierten deutsche Firmen von Januar bis Mai Waren im Wert von rund 35 Milliarden Euro nach Großbritannien. Das ist ein Rückgang um 2,3 Prozent. Die Importe sanken sogar um 6,1 Prozent - auf 15 Milliarden Euro.



DIHK-Präsident Schweitzer sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Brexit sei bereits jetzt eine große Belastung für die deutsche Wirtschaft. Jeder achte Betrieb mit Geschäft in Großbritannien wolle seine Investitionen in andere Länder verlagern - vor allem in den EU-Binnenmarkt.