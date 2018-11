Nach dem erzielten Brexit-Kompromiss hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag die britische Regierung dazu aufgerufen, konsequent den geregelten Austritt des Landes aus der EU zu verfolgen.

DIHK-Präsident Schweizer erklärte vor Journalisten in Berlin, ein ungeregelter Brexit wäre ein Desaster und müsste unbedingt vermieden werden. Außerdem sei es sowohl für die britische als auch die EU-Wirtschaft höchste Zeit zu wissen, worauf sie sich einstellen müssten. Nach Angaben der britischen Regierung und der EU haben sich gestern beide Seiten auf eine Brexit-Übergangsphase geeinigt. Auch in der Nordirland-Frage sei es gelungen, eine Lösung zu finden. Am Nachmittag berät das britische Kabinett über den Entwurf des Austrittsabkommens. Mehrere Politiker der Konservativen Partei kündigten bereits an, gegen den Kompromiss zu stimmen. Der frühere Außenminister Johnson sagte, der Entwurf sei völlig inakzeptabel.