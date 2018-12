Die EU will sich nicht in die Debatte über ein mögliches neues Brexit-Referendum einschalten.

Ein Sprecher von Kommissionspräsident Juncker sagte, es handle sich um eine rein britische Angelegenheit. Er bekräftigte, dass am Ausstiegsabkommen nichts mehr geändert werde. Allerdings sei Brüssel dazu bereit, nach der Unterzeichnung sofort in Gespräche über die künftigen Beziehungen einzusteigen.



In Großbritannien gibt es Forderungen nach einem neuen Brexit-Referendum. Premierministerin May lehnt eine zweite Volksbefragung entschieden ab. Damit würden Politik und Demokratie ein irreparabler Schaden zugefügt, heißt es in einer vorab bekannt gewordenen Rede, die May heute im Unterhaus halten will.