Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, hat sich für ein neues Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der EU ausgesprochen.

Beide Seiten müssten einsehen, dass der im vergangenen Jahr ausgehandelte Vertrag nicht mehr durchzusetzen sei, sagte Fratzscher im Deutschlandfunk. Es sei sinnvoll, den Austrittstermin bis zum Ende des Jahres zu verschieben und in dieser Zeit über ein neues Austrittsabkommen zu sprechen. Dabei müsse die EU auf Großbritannien zugehen. Was dem einzelnen Land schade, nütze auch den EU-Bürgern nicht. Es sei auch denkbar, eine neue Abstimmung über den Brexit zur Bedingung zu machen, sagte Fratzscher.



Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich am Donnerstag Abend darauf verständigt, Großbritannien einen Aufschub bis zum 22. Mai zu gewähren, falls das Unterhaus dem Brexit-Vertrag zustimmt. Gelingt das nicht, muss London bis zum 12. April erklären, wie es weitergehen soll.