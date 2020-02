Das Dorf Gadheim bei Würzburg ist nach dem britischen EU-Austritt der neue geografische Mittelpunkt der Europäischen Union.

Genau bei 9 Grad, 54 Minuten, 7 Sekunden östlicher Länge und 49 Grad, 50 Minuten und 35 Sekunden nördlicher Breite liegt ein zum Dorf gehörender Acker. Gadheim selbst ist Teil der Gemeinde Veitshöchheim. Nach Angaben des Bürgermeisters, Jürgen Götz, kamen in der Nacht zum Samstag etwa 300 Menschen zusammen, um den Austritt Großbritanniens zu betrauen.



Die Stadt hatte bereits in den vergangenen Jahren mit dem Schild "Zukünftiger Mittelpunkt der EU" auf sich aufmerksam gemacht. Dieses soll nun aktualisiert werden. Zudem gibt es Überlegungen, wie mit dem Titel Touristen angelockt werden können. Bislang lag der geografische Mittelpunkt der EU im Ort Westerngrund bei Aschaffenburg, also ebenfalls in Unterfranken.