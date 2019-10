Das britische Parlament hat gestern nicht über den neuen Brexit-Vertragsentwurf abgestimmt. Der Sprecher des britischen Unterhauses, Bercow, ließ das Votum nicht zu. Premierminister Johnson zeigte sich enttäuscht. Und die EU kann als Zaungast nur noch zusehen.

Zur Begründung sagte Bercow, der Antrag sei substanziell der gleiche wie am Wochenende. Zudem seien keine neuen Umstände seitdem hinzugekommen. Bercow berief sich bei seiner Entscheidung auf eine Regelung aus dem Jahr 1604, wonach eine Vorlage innerhalb eines Parlamentsjahres nicht erneut unverändert eingebracht werden kann. Am Samstag hatte das Parlament die Abstimmung verschoben. Johnson musste deshalb in Brüssel förmlich eine Verlängerung der Austrittsfrist beantragen, obwohl er selbst auf einem Brexit Ende des Monats besteht, notfalls ohne Vertrag.

Enttäuschter Premier

Johnsons Sprecher erklärte nach der Entscheidung Bercows, der Premierminister sei enttäuscht. Der Parlamentspräsident habe eine Gelegenheit zur Vollendung des Brexits verpasst. Die Regierung will jetzt zunächst die für den EU-Austritt notwendigen Gesetze beschließen lassen. Die Abstimmung darüber im Unterhaus soll nach Angaben des Kabinettsmitglieds Rees-Mogg am Donnerstag stattfinden. Die Tories verfügen allerdings über keine eigene Mehrheit im Parlament.

Europa in Wartestellung

In Brüssel stellte das Europaparlament klar, dass es den Brexit-Vertrag erst nach dem britischen Parlament ratifizieren würde. Dies kündigten Sprecher der großen Fraktionen am Montagnachmittag an, darunter die Europäische Volkspartei, Sozialdemokraten, Grüne und Linke. Damit wird ein entsprechendes Votum noch in dieser Woche unwahrscheinlich. Eine Sondersitzung in der kommenden Woche, noch vor dem Austrittsdatum 31. Oktober, sei aber denkbar. Derweil beschäftigt sich die Europäische Union mit einem möglichen weiteren Aufschub des Termins. Ratspräsident Tusk berate bereits über das Thema mit den verbleibenden 27 Mitgliedsländern.