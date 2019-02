Drei Minister der britischen Regierung haben vor den Folgen eines EU-Austritts ohne ein Abkommen gewarnt.

Sollte es in der kommenden Woche keine Einigung geben, würden sie sich für eine Verschiebung des Austritts statt für einen No-Deal-Brexit einsetzen, schreiben Arbeitsministerin Rudd, Wirtschaftsminister Clark und Justizminister Gauke in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Daily Mail". Ein ungeregelter Austritt würde die nationale Sicherheit gefährden, die britische Wirtschaft schädigen und könnte zum Zerfall des Vereinigten Königreichs führen.



Damit gehen die Minister auf Distanz zu Premierministerin May und die Brexit-Hardliner in ihrer eigenen Konservativen Partei. Die Regierungschefin will am Dienstag erneut eine Erklärung im Unterhaus abgeben. Am Mittwoch sollen die Abgeordneten über die weiteren Schritte abstimmen.