Das britische Parlament soll sich morgen erneut mit dem Austritt aus der Europäischen Union befassen. Dies teilte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Leadsom in London mit. Es ist aber unbklar, ob die Debatte in eine dritte Abstimmung über den Austrittsvertrag münden wird.

Das Unterhaus hatte den Vertrag in den vergangenen Wochen zweimal mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Eine dritte Abstimmung hat Parlamentssprecher Bercow unter Verweis auf ein altes Gesetz abgelehnt, wonach nicht mehrfach über denselben Text abgestimmt werden darf. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters deutete Bercow inzwischen jedoch an, dass unter bestimmten Bedingungen doch noch einmal abgestimmt werden könne

Brexitfrage bleibt ungeklärt

Am Mittwoch-Abend hatten die Abgeordneten über insgesamt acht Brexit-Alternativen abgestimmt. Inhaltlich verfolgten die Anträge verschiedene Optionen: einen Austritt aus der EU ohne jeden Vertrag ebenso wie das Zurückziehen des Austrittsantrages nach Artikel 50 des EU-Vertrages. Außerdem ging es um verschiedene Versionen eines "weichen" Brexit, und auch ein zweites Referendum war eine der möglichen Optionen. Anders gesagt: Eigentlich lag alles auf dem Tisch, was man sich vorstellen kann. Nur nicht das Abkommen in der Form, wie Theresa May es möchte.

Hobhouse erwartet keine Mehrheit für Mays Abkommen

Theresa May hatte zuvor ihren Rücktritt angeboten, allerdings nur unter der Bedingung, dass ihr Austritts-Deal eine Mehrheit findet. Die britische Liberaldemokratin Hobhouse rechnet dennoch nicht mit einer Mehrheit für den Brexit-Vertrag der Regierung.



Sie sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), mit der Ankündigung, May könne mit ihrem Angebot vielleicht einige konservative Abgeordnete umstimmen. Oppositionspolitiker von Labour habe sie allerdings damit abgeschreckt. Diese befürchteten, dass auf May ein viel rechtsgerichteter Politiker an der Spitze der konservativen Partei und der Regierung folge, betonte Hobhouse.



Auch Großbritannien-Korrespondent Friedbert Meurer glaubt eher nicht an eine Mehrheit. Er sagte im Dlf (Audio-Link), zwar würden einige der "Brexiteers", also der harten Befürworter eines Brexit, nun wohl umschwenken. Doch sei die nötige Zahl der Abgeordneten damit voraussichtlich nicht erreicht.

Austritt spätestens Ende Mai

Nach derzeitigem Stand der Dinge wird Großbritannien nicht am 29. März aus der EU austreten, sondern wohl erst am 12. April. Diese Verlängerung hatte die EU gewährt. Die wäre auch zu einer noch längeren Frist bereit, wenn das Unterhaus dem Vertrag doch noch zustimmt: Das wäre dann der 22. Mai.



Wie die Brexit-Hardliner derzeit denken, hat Christine Heuer für den Deutschlandfunk aus London berichtet. Außerdem hat der Jurist Florian Meinel von der Universität Würzburg in der Sendung "Europa heute" erläutert, was das Prozedere im Unterhaus eigentlich bedeutet.