Das britische Parlament soll sich morgen erneut mit dem Austritt aus der Europäischen Union befassen.

Dies teilte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Leadsom in London mit. Es ist aber unbklar, ob die Debatte in eine dritte Abstimmung über den Austrittsvertrag münden wird.



Das Unterhaus hatte den Vertrag in den vergangenen Wochen zweimal mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Eine dritte Abstimmung hat Parlamentssprecher Bercow unter Verweis auf ein altes Gesetz abgelehnt, wonach nicht mehrfach über denselben Text abgestimmt werden darf. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters deutete Bercow inzwischen jedoch an, dass unter bestimmten Bedingungen doch noch einmal abgestimmt werden könne.