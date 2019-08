Für den Fall eines ungeregelten Brexits rechnet die Regierung in London einem Medienbericht zufolge mit Engpässen bei Lebensmitteln, Benzin und Medikamenten. Die "Sunday Times" schreibt unter Berufung auf interne Regierungsdokumente, ohne Austrittsabkommen mit der Europäischen Union drohten zudem eine Blockade an den Häfen und eine harte Grenze zu Irland.

So müssten Lastwagen wegen der Zollkontrollen mit Verzögerungen von bis zu zweieinhalb Tagen rechnen. An den Häfen dürften die Störungen bis zu drei Monate dauern, bis sich der Zustand etwas verbessere.



Der britische Premierminister Johnson hat angekündigt, den Brexit spätestens am 31. Oktober zu vollziehen - notfalls ohne Abkommen mit der EU. Ein ungeregelter EU-Austritt gilt als Gefahr für die Konjunktur.