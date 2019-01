Es ist soweit: Zweieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum stimmt das Unterhaus über den Vertrag mit der EU ab. Aber die Abgeordneten werden wohl mit großer Mehrheit "Nein" sagen. Was geschieht dann?

Neuwahlen wären eine Lösung. Aber vermutlich wird das Unterhaus seine Auflösung ablehnen, und selbst wenn es zu Neuwahlen käme, haben Labour und Jeremy Corbyn sie noch lange nicht gewonnen. In den Umfragen liegen die Konservativen immer noch vorne.

Neue Bündnisse finden

Wahrscheinlicher ist schon, dass die Abgeordneten fraktionsübergreifend operieren müssen. Denn das britische Parteiensystem ist im Moment dysfunktional - die Risse gehen quer durch beide großen Parteien. Vor allem die Konservativen sind längst nicht mehr eine Partei, sondern zwei. Wenn sich im Parlament jetzt neue Bündnisse finden, dann wäre das die gebotene Antwort darauf.

Ein zweites Referendum - unwahrscheinlich

Das Parlament kann zum Beispiel Premierministerin May vorschreiben, ein Modell à la Norwegen zu entwickeln. Es würde die Lösung des Nordirland-Problems deutlich erleichtern. Was eher unwahrscheinlich ist, das ist ein zweites Referendum. Die Vorbehalte bei vielen Abgeordneten sind groß, dass das der britischen Demokratie einen Bärendienst leisten würde.

Das Machtgefüge zwischen Regierung und Parlament dürfte sich verschieben, zugunsten des Parlaments. Das Referendum hatte für einen entscheidenden Moment die Rechte des Parlaments ausgehebelt. Jetzt könnte sich die Legislative ihre Rechte mit umso größerer Macht wieder zurückholen.

May hätte Bündnisse schmieden sollen

Theresa May ist erkennbar mit ihrer Aufgabe überfordert. Vielleicht war alles von Beginn an unlösbar. Aber vor allem muss man der Premierministerin ankreiden, dass sie es nicht verstanden hat, Bündnisse in der eigenen Partei oder sogar darüber hinaus zu schmieden. Sie kehrte mit einem Vertrag aus Brüssel zurück, den ein Drittel ihrer Fraktion ablehnt. Sie isolierte sich selbst, wollte alles alleine stemmen und hat sich überhoben.

Aber auch hier werden Defizite des britischen politischen Systems erkennbar. Britische Politik gründet auf Polarisierung und Profilierung. "The Winner takes it all." Jeder kämpft verbissen um das Ganze. Nachgegeben wird - wenn überhaupt - erst zu allerletzt. Koalitionen sind selten. Den unrühmlichen Höhepunkt dieser Art von Politik bildete das Referendum selbst, das wie ein Fallbeil das Land gespalten hat.

Nur wenn das Parlament es jetzt tatsächlich schafft, Gleichdenkende über Fraktionsgrenzen hinweg zusammenzubringen, kann es eine Lösung geben. Die Abstimmung heute Abend könnte dafür zur Initialzündung werden.

