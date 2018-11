Aus Protest gegen den Brexit-Entwurf der Regierung sind in Großbritannien insgesamt vier Minister und Staatssekretäre zurückgetreten. Zu ihnen gehört auch der für den Ausstieg aus der EU zuständige Ressortchef Raab.

Auf Premierministerin May kommt möglicherweise ein Misstrauensvotum im Parlament zu. Ungewiss ist auch, ob das Plenum den Brexit-Entwurf überhaupt

billigt, da es breiten Widerstand unter den Abgeordneten gibt. Bei einer Pressekonferenz am Abend erklärte May, sie könne verstehen, dass nicht alle zufrieden seien. Es habe jedoch niemand einen alternativen Plan vorgelegt. May verteidigte die vom Kabinett gebilligte Vereinbarung noch einmal als die beste Übereinkunft, die man habe erreichen können. Auf Basis des Abkommens könne Großbritannien die volle Kontrolle über seine Grenzen zurückgewinnen, die Personenfreizügigkeit dauerhaft abschaffen und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verlassen.



Am 25. November ist in Brüssel ein Sonder-Gipfel angesetzt, um den Vertrag unter Dach und Fach zu bringen.