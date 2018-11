Die EU-Kommission hat einen Notfallplan für den Fall eines Scheiterns der Brexit-Verhandlungen verabschiedet.

Er enthalte eine begrenzte Zahl von Maßnahmen in vorrangigen Bereichen wie dem Luftverkehr oder bei Aufenthalts- und Visafragen, teilte die Behörde in Brüssel mit. Die Kommission will die Mitgliedstaaten nun stärker bei der Vorbereitung unterstützen.



Die Verhandlungen mit Großbritannien über den EU-Austritt im März nächsten Jahres kommen seit Monaten kaum noch voran. Grund ist das ungelöste Problem der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Ein für November geplanter EU-Sondergipfel zum Abschluss der Brexit-Verhandlungen wurde deshalb bis auf weiteres verschoben.