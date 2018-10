Die Europäische Union ist Medienberichten zufolge bereit, bei den Brexit-Verhandlungen Zugeständnisse an Großbritannien zu machen. Chefunterhändler Barnier sei offen für eine Verlängerung des Übergangszeitraums nach dem Austritt des Vereinigten Königreiches.

Wie die "Financial Times" unter Berufung auf Diplomatenkreise meldet, geht es um eine Verlängerung um ein Jahr. Dies solle mehr Zeit bieten, eine Lösung im Streit um die künftige Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland zu finden. Ähnliches berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und beruft sich auf ein internes Dokument der Bundesregierung. Damit könnte Großbritannien länger als vorgesehen in Binnenmarkt und Zollunion bleiben. Die EU hatte bisher darauf beharrt, dass die Übergangsphase Ende 2020 endet.



Der Brexit ist auch zentrales Thema auf dem heute beginnenden EU-Gipfel in Brüssel. Zuvor will sich Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag in einer Regierungserklärung zur Europapolitik äußern.