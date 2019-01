Der Chefunterhändler der EU für die Brexit-Verhandlungen, Barnier, hat sich skeptisch über eine Verschiebung des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union geäußert.

Er glaube, dass man nicht so sehr mehr Zeit benötige, sondern eine klare Entscheidung der Briten, sagte Barnier im Deutschlandfunk. Um einen Austritt ohne Abkommen zu verhindern, würde es nicht ausreichen, wenn sich das Parlament in London gegen einen solchen No-Deal-Brexit ausspreche. Stattdessen brauche man jetzt etwas, was positiv als Übereinkommen akzeptiert werde. Barnier schloss eine zeitliche Befristung des sogenannten Backstops aus. Bei dieser Regelung handle es sich um eine Zusicherung an die Iren, dass es zu keiner harten Grenze komme. Eine solche Versicherung könne man nicht befristen. Eine von London ins Gespräch gebrachte bilaterale Übereinkunft mit der Republik Irland bezeichnete Barnier als juristisch unmöglich.