Nach der Verschiebung des Brexit-Votums im britischen Parlament will die EU mit Premierministerin May über ein mögliches Entgegenkommen sprechen.

EU-Präsident Tusk erklärte am Abend, beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel solle das Thema erörtert werden. Es werde keinerlei Nachverhandlungen zu dem Brexit-Abkommen geben. Allerdings sei die EU bereit zu Unterredungen darüber, wie die britische Ratifizierung erleichtert werden könne.



Der Vertrag zwischen London und Brüssel über den Austritt aus der Europäischen Union hätte nach ursprünglicher Planung morgen vom britischen Unterhaus verabschiedet werden sollen. Wegen des Widerstands vieler Abgeordneter sah sich May allerdings gezwungen, das Votum zu verschieben.