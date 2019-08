Die EU-Kommission besteht darauf, dass Großbritannien seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommt - ganz gleich, in welcher Form der geplante EU-Austritt abläuft.

In der Sache geht es um die Zahlung von umgerechnet rund 43 Milliarden Euro. Der britische Premierminister Johnson hat mehrfach erklärt, dass sein Land sich im Fall eines Brexit ohne Vertrag nicht mehr an diese Summe gebunden sieht.



Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte dagegen in Brüssel, die Vereinbarung gelte insbesondere für den Fall eines ungeregelten Austritts. Für eine neue Beziehung, die auf Vertrauen basiere, sei das Begleichen der Rechnungen ganz wesentlich.



Nach jetzigem Stand verlässt Großbritannien die EU zum 31. Oktober. Johnson besteht darauf, die Backstop-Regelung über die Grenze zwischen Nordirland und Irland zu kippen und ist bereit, auch einen Brexit ohne Vertrag hinzunehmen.