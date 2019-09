Großbritannien hat der Europäischen Kommission schriftliche Vorschläge gemacht über gewünschte Änderungen am Ausstiegsvertrag.

Die Brüsseler Behörde bestätigte, heute entsprechende Dokumente aus London erhalten zu haben. Diese würden nun geprüft. Für morgen kündigte die Kommission Gespräche zwischen EU-Chefunterhändler Barnier und Brexitminister Barclay an. Der britische Premierminister Johnson will den Ausstieg seines Landes aus der EU am 31. Oktober, notfalls auch ohne Abkommen mit der Europäischen Union.