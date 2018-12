Die EU-Kommission stellt am Mittag in Brüssel ihre Planungen für den Fall eines ungeregelten Austritts von Großbritannien aus der Europäischen Union vor.

Zwar hofft die EU-Seite weiter, dass der mit der Regierung in London ausgehandelte Austrittsvertrag noch vom britischen Parlament ratifiziert wird. Doch dort ist keine Mehrheit in Sicht. EU-Kommissionspräsident Juncker hatte die Vorlage der Notfallpläne nach dem EU-Gipfel in der vergangenen Woche angekündigt. Die Regelungen sollen die Folgen eines harten Brexits abfedern. Auch die britische Seite treibt ihre Vorbereitungen für einen Austritt ohne Abkommen voran. Das Land will die EU am 29. März 2019 verlassen.