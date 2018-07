Die Europäische Kommission erteilt einem zentralen Vorschlag aus dem Austrittsplan der britischen Regierung eine Absage.

EU-Chefunterhändler Barnier erklärte nach Gesprächen mit seinem britischen Kollegen Raab in Brüssel, die EU könne das Einsammeln von Zöllen und Mehrwertsteuerabgaben keinesfalls einem Nicht-Mitglied überlassen. Die Pläne von Premierministerin May sehen vor, dass Großbritannien auch die Zollunion verlässt, um eigene Handelsabkommen schließen zu können. Um aber Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland zu vermeiden, müssten die Briten für die EU die Zölle auf Waren aus Drittstaaten einsammeln, die über Großbritannien in die EU gebracht werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.