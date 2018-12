Die EU-Kommission will im Falle eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union einen völligen Zusammenbruch des Flugverkehrs mit speziellen Notfallplänen abwenden. Nach Ansicht der Brüsseler Behörde sollten einigen Verbindungen zwischen Großbritannien und der EU übergangsweise aufrecht erhalten bleiben. Bedingung dafür wäre, dass Großbritannien ähnliche Rechte einräumt. Die EU-Regelung soll für zwölf Monate gelten.

Der Vorschlag der Kommission ist Teil eines Pakets von 14 Notfallmaßnahmen für den Fall, dass die Ratifizierung des vereinbarten Austrittsvertrags in Großbritannien scheitert. Eine Mehrheit für das Papier ist dort derzeit nicht in Sicht. Platzt der Vertrag, entfiele die geplante Übergangsfrist, in der sich bis mindestens Ende 2020 nichts ändern soll. Die Pläne seien notwendig, um "den schlimmsten Schaden eines 'No Deal'-Szenarios zu begrenzen", teilte die EU-Kommission mit. Vor allem Handel, Verkehrswesen und Finanzen sollen geschützt werden.

Auch London aktiviert Pläne für Brexit ohne Vertrag

Auch die britische Seite treibt momentan ihre Vorbereitungen für einen Austritt ohne Abkommen voran. Vorgesehen ist der Regierung in London zufolge unter anderem, im Bedarfsfall medizinische Güter und andere knapp gewordene Waren mit Schiffen auf die Insel zu transportieren. Dafür sollen notfalls rund 3.500 Soldaten zur Unterstützung in Bereitschaft versetzt werden.

Probleme für Bürger und die Wirtschaft erwartet

Im Falle eines Brexits ohne Abkommen könnten sich Probleme etwa für die mehr als drei Millionen in Großbritannien lebenden EU-Bürger und die mehr als eine Million Briten in der EU ergeben. Auch die Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland wäre nicht geregelt.



Ohne einen Vertrag muss die EU nach dem Brexit außerdem Zölle erheben - das sehen die Regeln der Welthandelsorganisation vor. Die Zölle müssen kontrolliert werden. Für die Wirtschaft könnten sich die Zölle und die damit verbundene Bürokratie negativ auswirken.

EU hält Unterbrechung des Luftverkehrs für möglich

Auch das Reisen nach Großbritannien könnte durch die Zollkontrollen komplizierter werden. Probleme zeichnen sich auch für in Großbritannien ansässige Finanzunternehmen ab. Diese würden bei einem ungeregelten Brexit das Recht verlieren, in der EU Dienstleistungen anzubieten.



Der Brexit-Vertrag sollte auch die Schlusszahlungen Großbritanniens an die EU regeln. Es geht um Zahlungen von geschätzt mindestens 45 Milliarden Euro über mehrere Jahre hinweg. Ohne Abkommen entfällt die Vereinbarung und schon im Jahr 2019 würden etwa zwölf Milliarden Euro im EU-Haushalt fehlen.