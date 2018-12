Die EU-Kommission lehnt es kategorisch ab, dass der Brexit-Vertrag mit Großbritannien nachverhandelt wird.

Eine Sprecherin sagte in Brüssel, es liege eine Vereinbarung auf dem Tisch. Das Abkommen sei das beste, das es gebe und das einzig mögliche.



Hintergrund ihrer Äußerungen ist auch die bevorstehende Abstimmung im britischen Parlament. Das Votum ist eigentlich für morgen angesetzt. Bislang zeichnete sich ab, dass die Abgeordneten den Vertrag mit den EU-Staaten zurückweisen werden. Inzwischen mehren sich die Hinweise, dass Premierministerin May die Abstimmung deswegen verschieben könnte. Darüber berichten etwa die BBC und Bloomberg News. May selbst will sich am Nachmittag äußern.



Der Europäische Gerichtshof hatte heute geurteilt, dass Großbritannien die Brexit-Erklärung noch einseitig zurücknehmen könnte. Diese Möglichkeit bestehe bis zum Ende der Zweijahresfrist nach der Austrittserklärung, also bis zum 29. März 2019.



