Die Diskussion um den Austritt Großbritannien aus der Europäischen Union beschäftigt heute das Europaparlament.

EU-Kommissionspräsident Juncker und Chefverhandler Barnier sollen in Straßburg den Abgeordneten über ihre Gespräche mit dem britischen Premierminister Johnson in Luxemburg berichten. Nach der Debatte wollen die Parlamentarier in einer Resolution die Position der Europäischen Union bekräftigen. Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU herausführen, notfalls ohne ein Abkommen. Gestern hatte in London die Anhörung des obersten britischen Gerichts zu der von Johnson verhängten Zwangspause des britischen Parlaments begonnen. Die Richter müssen nach einer Klage mehrerer britischer Abgeordneter entscheiden, ob das Gericht in der Sache zuständig ist und dann möglicherweise beraten, ob der Premierminister mit seiner Entscheidung gegen das Recht verstoßen hat.