EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Chefunterhändler Barnier sprechen heute im EU-Parlament über die künftigen Beziehungen der Europäischen Union zu Großbritannien.

Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, McAllister, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Parlament strebe ein ambitioniertes Freihandelsabkommen, eine enge sicherheitspolitische Partnerschaft sowie eine vertiefte Kooperation an. In einer Entschießung werde man morgen in Straßburg präzise Erwartungen zur künftigen Partnerschaft formulieren, erklärte der CDU-Politiker. McAllister betonte, dass das Vereinigte Königreich nach dem Brexit als Drittstaat nicht dieselben Rechte und Vorteile wie ein Mitglied der EU genießen könne.