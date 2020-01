Das Europaparlament hat Großbritannien aufgefordert, EU-Bürgern auch nach dem Brexit eine problemlose Einreise zu ermöglichen.

Außerdem beschlossen die Abgeordneten in Straßburg, dass auch die britischen Bürger nach dem EU-Austritt das Recht haben sollen, in der Union zu leben, zu studieren und zu arbeiten.



In der Erklärung wird die EU-Kommission dazu aufgerufen, sich in ihren Verhandlungen mit London für den Erhalt dieser Bürgerrechte einzusetzen. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte gestern erklärt, die Personenfreizügigkeit habe oberste Priorität in den Gesprächen mit der britischen Regierung.



Großbritannien will Ende Januar aus der EU austreten.