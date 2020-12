Führende EU-Parlamentarier haben an Großbritannien appelliert, angesichts der Coronavirus-Mutation einer verlängerten Brexit-Übergangsfrist zuzustimmen.

Parlamentsvizepräsidentin Barley sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Großbritannien sei gerade doppelt belastet. Komme doch noch vor Jahresende ein Deal mit der EU über die künftigen Beziehungen zustande, wäre es vernünftig, diesen in Ruhe zu prüfen. In dieser kurzen Übergangszeit sollten die Binnenmarktregeln weiter voll angewendet werden. Die Hand der EU für eine solche Regelung sei ausgestreckt.



Der Chef der Brexit-Gruppe im Europaparlament, McAllister, sagte, es gehe darum, pragmatisch an umsetzbaren Lösungen zu arbeiten. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Lange, meinte, es wäre die beste Lösung, wenn Großbritannien einer Verlängerung der Übergangsfrist zustimmen würde. Er habe aber keine große Hoffnung, dass dies geschehe.



Die Unterhändler der EU und Großbritanniens hatten gestern ihre Verhandlungen über ein Handelsabkommen fortgesetzt. Das EU-Parlament hält eine Ratifizierung eines möglichen Vertrages bis Jahresende für nicht mehr machbar.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.