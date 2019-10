EU-Parlamentspräsident Sassoli befürwortet eine Verlängerung der Brexit-Frist bis Ende Januar 2020.

Bis dahin habe Großbritannien Zeit, seine Position zu klären, sagte Sassoli in Straßburg. Den neuen Austrittstermin hatte zuvor Ratspräsident Tusk vorgeschlagen. - Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen am Nachmittag zusammen, um über eine mögliche weitere Verschiebung des Brexit zu beraten. Premierminister Johnson hatte dies am Wochenende beantragt. Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass Großbritannien zum 31. Oktober die EU verlässt.