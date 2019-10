Ein geregelter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zum 31. Oktober wird immer unwahrscheinlicher.

EU-Parlamentspräsident Sassoli sagte nach einem Treffen mit dem britischen Premierminister Johnson, es gebe keine Fortschritte in den Verhandlungen. Johnson habe nur vage Antworten auf die ungeklärte Frage einer offenen Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland gegeben.



Zuvor hatte eine vom britischen Sender Sky News veröffentlichte Notiz über ein Telefonat zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Johnson für Irritationen gesorgt. Darin war von einer neuen EU-Position zum Brexit die Rede. Merkel habe deutlich gemacht, dass ein Abkommen äußerst unwahrscheinlich sei - es sei denn, Nordirland bleibe in einer Zollunion mit der Europäischen Union. Dies lehnt die britische Regierung ab.



Der CDU-Außenpolitiker Röttgen erklärte, es sehe so aus, als ob Johnson das Telefonat mit der Kanzlerin missbrauche, um ihr die Schuld zuzuschieben. Der Tageszeitung "Die Welt" sagte er, es gebe auch keine neue EU-Position zum Brexit. Eine Übereinkunft auf der Basis der jüngsten Londoner Vorschläge bis Ende Oktober sei unrealistisch.