EU-Ratspräsident Tusk hat an Großbritannien appelliert, neue Ideen zum geplanten Austritt aus der Europäischen Union vorzulegen.

Man warte immer noch auf konkrete, realistische Vorschläge aus London, wie die Brexit-Blockade aufgebrochen werden könne, erklärte Tusk. Das britische Parlament stimmt morgen abermals über das Vorgehen beim EU-Austritt ab. Premierministerin May hat um mehr Zeit für weitere Verhandlungen mit der Europäischen Union gebeten und erklärt, man sei jetzt in einer kritischen Phase.



Das Vereinigte Königreich will die EU am 29. März verlassen.