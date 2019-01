Die Europäische Union bereitet sich einem Medienbericht zufolge auf eine Verschiebung des britischen EU-Austritts vor. Wie der britische "Guardian" unter Berufung auf EU-Vertreter berichtet, rechnet man in Brüssel damit, dass in den kommenden Tagen ein Antrag aus London für einen Aufschub gestellt wird.

Der für den 29. März geplante Brexit werde angesichts der vermutlich fehlenden Parlamentsmehrheit für das Austrittsabkommen als sehr unwahrscheinlicher Termin angesehen. Dem Zeitungsbericht zufolge rechnet die EU damit, dass sich der Austritt mindestens bis zum Juli verschiebt.



Mehr als hundert Abgeordnete des EU-Parlaments appellierten unterdessen in einem Offenen Brief an Großbritannien, auf den Brexit zu verzichten. Man bitte darum, im Interesse der nächsten Generation den EU-Austritt zu überdenken, heißt es im Entwurf des Schreibens, aus dem die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren. Sollte Großbritannien entscheiden, den Austrittsantrag zurückzuziehen, würden die EU-Abgeordneten das unterstützen.



Der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion, Brok, sagte im Deutschlandfunk, er hoffe, dass die Abgeordneten im britischen Unterhaus das Abkommen annehmen würden. In der Übergangsfrist würde sich nichts Dramatisches ändern und man könnte andere Vereinbarungen treffen.