Die Europäische Union hat Großbritannien Zusicherungen für die Zeit nach einem Brexit gemacht.

In einer gemeinsamen Erklärung der 27 Staats- und Regierungschefs heißt es, es werde keine neuen Verhandlungen über das Austrittsabkommen mit London geben. Man werde Großbritannien aber versichern, dass die Auffanglösung für Irland - der sogenannte Backstop - nur vorübergehend gelten solle. EU-Kommissionspräsident Juncker erklärte am Ende des ersten Tages eines EU-Gipfels in Brüssel, man sei fest entschlossen, zügig Vertragsverhandlungen über die künftigen Beziehungen aufzunehmen. Durch den Backstop soll Großbritannien bis zum Abschluss eines Abkommens in einer Zollunion mit der EU bleiben, um eine harte Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland zu verhindern.



Die Regelung stößt in London auf Kritik, weil viele EU-Gegner befürchten, dass man so unbefristet in einer Zollunion bleibt und deshalb keine eigenen Handelsabkommen abschließen kann. - Die britische Premierministerin May hatte in Brüssel betont, dass mit den richtigen Zusicherungen der EU das Brexit-Abkommen in Londoner Unterhaus noch eine Mehrheit bekommen könne. Anschließend berieten die übrigen EU-Länder ohne sie weiter.