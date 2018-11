Der EU-Sondergipfel zum Brexit findet am 25. November in Brüssel statt. Das teilte EU-Ratspräsident Tusk mit. Die Staats- und Regierungschefs entscheiden dann über den Vertragsentwurf zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

Die britische Premierministerin May stellt den Entwurf heute im Unterhaus in London vor. Gestern hatte das Kabinett zugestimmt.



Der SPD-Europapolitiker Bullmann sagte im Deutschlandfunk (Audio), er rechne nicht mit einer Mehrheit für die Brexit-Einigung im Parlament. Wenn May scheitere, dann gebe es entweder Neuwahlen oder ein zweites Referendum oder beides, erklärte Bullmann. Die Brexit-Befürworter seien in Erklärungsnot, weil das Gegenteil von dem herausgekommen sei, was sie angekündigt hätten.



Unterdessen meldet die Nachrichtenagentur Reuters, dass der für Nordirland zuständige Staatssekretär Vara aus Protest gegen das geplante Abkommen von seinem Posten zurückgetreten ist.