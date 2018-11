Die EU-Botschafter beraten heute über den Entwurf eines Austrittsabkommens mit Großbritannien.

Dazu treffen sie sich in Brüssel ohne den britischen Vertreter. Ihre Regierungen haben den in Großbritannien hoch umstrittenen Brexit-Vertrag in den vergangenen Tagen geprüft und können nun eine erste Bewertung abgeben. Das Treffen dient der Vorbereitung des Sondergipfels der EU-Staats- und Regierungschefs am Sonntag in einer Woche, auf dem das Abkommen gebilligt werden soll.



Die britische Premierministerin May wies unterdessen die Kritik mehrerer Kabinettsmitglieder an der Vereinbarung zurück. In einem Interview mit dem Nachrichtensender Sky News betonte May, das Abkommen sei im nationalen Interesse. Eine Gruppe von Brexit-Gegnern in ihrer Fraktion drohte May mit einem Misstrauensvotum. Mehrere Minister waren zurückgetreten.