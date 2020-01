Einen Tag vor dem Brexit haben die 27 verbleibenden EU-Staaten dem Austrittsabkommen mit Großbritannien zugestimmt.

Dies teilte der Rat der EU-Staaten in Brüssel mit. Die Zustimmung der Länder wurde im schriftlichen Verfahren eingeholt. Vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs stehen nun noch zwei weitere Formalitäten aus: die Übermittlung des Ratifizierungsdokuments nach London und dessen morgige Veröffentlichung. Danach kann Großbritannien die Europäische Union um Mitternacht nach knapp 50 Jahren verlassen. Gestern hatte bereits das Europaparlament den mehr als 500 Seiten starken Vertrag gebilligt.



Zentraler Punkt in dem Abkommen ist eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres. Großbritannien bleibt während dieser Zeit im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion. In der elfmonatigen Frist soll ausgehandelt werden, wie es ab kommendem Jahr im Verhältnis Großbritanniens zur Europäischen Union weitergeht.